Paavst rääkis tšetšeenide ja burjaatide julmusest. Moskva sõnul on see äärmine tõe moonutamine

„Kui ma räägin Ukrainast, räägin ma inimestest, kes muudetakse märtriks. Kui on olemas märtriks muudetud inimesi, on ka keegi, kes nad märtriks muudab. Kui ma räägin Ukrainast, räägin ma julmusest, sest mul on palju informatsiooni sisse tulevate vägede julmusest. Üldiselt on kõige julmemad ilmselt need, kes on Venemaalt, aga ei järgi vene traditsioone, nagu tšetšeenid, burjaadid ja nii edasi. Kindlasti on see, kes sisse tungib, Vene riik. See on väga selge. Mõnikord püüan ma mitte täpsustada, et mitte solvata, ja pigem mõista hukka üldiselt, kuigi on hästi teada, keda ma hukka mõistan. Ei ole vaja, et ma panen ees- ja perekonnanime,“ ütles paavst väljaandele America. The Jesuit Review.