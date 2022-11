OTSEBLOGI | ISW: Venemaa väidetav edu Bahmuti ümbruses ei tähenda linna peatset piiramisrõngasse võtmist

Geolokeeritud pildid näitavad ISW teatel, et Vene väed hõivasid tõenäoliselt Ozarjanivka Bahmutist umbes 15 kilomeetrit edelas. Mitmed Vene allikad väitsid, et Vene väed hõivasid ka Kurdjumivka Bahmutist 13 kilomeetrit edelas, Klištšijivka seitse kilomeetrit Bahmutist edelas, Andrijivka Bahmutist kümme kilomeetrit edelas, Zelenopillja Bahmutist 13 kilomeetrit lõunas, Pidhorodne Bahmutist viis kilomeetrit kirdes ja Spirne Bahmutist 30 kilomeetrit kirdes, eesmärgiga piirata Bahmut ümber lõunast ja idast. ISW teatel ei ole aga avalikust allikast pärit tõendeid, mis neid väiteid praegu toetaksid. Kui aga Vene vägedel on tõesti õnnestunud asulad Bahmutist lõunas oma kontrolli alla võtta, ei ähvarda see kriitilisi maanteid T0513 (Bahmut-Siversk) ja T0504 (Bahmut-Kostjantõnivka), mis on Ukraina kommunikatsiooniliinid Bahmuti, teatab ISW. Bahmuti viivad loodest ka väiksemad külavaheteed. Venemaa väidetavad Bahmutile lähimad positsioonid Klištšijivkas ja Pidhorodnes viivad otse Ukraina ettevalmistatud kaitsepositsioonidele. Vene väed Klištšijivkas peaksid edasiliikumiseks ületama kolm kilomeetrit põlde, kus pole võimalik varjuda ega ennast peita.