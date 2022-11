Minister Lukas: EL peaks toetama Ukrainat sõjapõgenike välisõpingute tunnustamissüsteemi loomisel

Lukas rääkis, et liikmesriikide ühisele ülesandele pakkuda koolivõimalusi sõjapõgenikele kohalikes haridussüsteemides tuleks lahendusi otsida üheskoos.

„Kindlus, et õppeperioode pärast koduriigis tunnustatakse, suurendaks ukrainlaste motivatsiooni osaleda vastuvõtva riigi haridussüsteemis. Arusaadav, et Ukrainal on hetkel väga keeruline tunnustamisega kiirelt edasi liikuda, kuid õpilased tahavad varsti koju pöörduda ja vajavad lahendust kohe. Peaksime mõtlema, kuidas siin EL-üleses koostöös midagi olulist ühiselt ära teha ja lahendusi kiirendada.“