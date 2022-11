Tallinna linnavalitsus tõstab lasteaiaõpetajate ja nende abide palkasid

„Tallinnas on olnud heaks tavaks, et kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate miinimumtöötasud on võrdsed. Murekohaks on lasteaiaõpetajate abide palk, mis on nii väike, et sellega on hinnasõjas raske hakkama saada. Kaks aastat tagasi toetas volikogu meie ettepanekut lasteaiaõpetajate abide palkasid tõsta planeeritust kiiremas tempos. See oli vajalik ja märgiline samm, kuid seda tuleks hoida seni, kuni abide palk saab olema 75% õpetaja brutopalgast,“ sõnas Pillak.