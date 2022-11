FOTOD | Reinsalu Kiievis: sõja võitmiseks peab Lääs Ukraina toetamisel otsustavamalt tegutsema

Reinsalu, kes ühise visiidi korraldas, ütles kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga, et kõigi samameelsete riikide ühine eesmärk peab olema kaitseabi suurendamine Ukrainale. „Eesti on Ukrainale andnud kaitseabi ligi 255 miljoni euro ulatuses, mis on umbes kolmandik meie kaitse-eelarvest,“ sõnas Reinsalu. Ühtlasi õnnitles ta Zelenskõid Hersoni oblasti vabastamise puhul.

Nii sanktsioonide tugevdamise kui ka Venemaa poliitilise isoleerimisega tuleb Reinsalu sõnul ühiselt jätkata seni, kuni Venemaa lõpetab agressioonisõja ja Ukrainast on lahkunud viimane Venemaa sõdur. „Venemaa peab maksma Ukraina ülesehituse eest,“ rõhutas Reinsalu kohtumisel Ukraina peaministri Denõss Šmõhali ja asepeaminister Olha Stefanišõnaga. „Ukrainlastele on abi ellujäämise küsimus.“

Jätkuvat abi Ukrainale ja Ukraina Euro-Atlandi integratsiooni arutasid seitsme Põhjala ja Balti riigi ministrid ka Ukraina kolleegi Dmõtro Kulebaga, kes ütles, et sõja võitmiseks tuleb Ukrainal esialgu üle elada talv. Kuleba märkis, et humanitaarabi kõrval vajab Ukraina enda kaitsmiseks kiiresti hädavajalikku raskerelvastust ja õhukaitsesüsteeme. Samuti annab Eesti oma panuse, et Ukraina kaitseväelastel oleks olemas ilmastikuoludele vastav talvevorm. Koostöös Norra ja Madalmaadega saadetakse lähiajal Ukrainasse ka kolmas välihaigla.

Reinsalu sõnul on parim abi Ukrainale sõja hinna jätkuv tõstmine Venemaa jaoks, sealhulgas uute sanktsioonidega kiiresti edasi liikumine. „Küsimus on inimlikkuses. Küsimus on selles, kas võidab kurjus või headus ja õiglus.“

Zelenskõi kabineti asejuhi Andri Smirnovi ja asepeaprokurör Oleksii Homenkoga eritribunali arutades ütles Reinsalu, et Venemaa, sealhulgas president Vladimir Putin ja tema kaasosalised, peavad vastutama Ukrainas toime pandud koletute kuritegude eest. „Eesti toetab tugevalt Ukraina püüdlusi eritribunali loomiseks, et pidada kohut Venemaa juhtkonna agressioonikuriteo üle.“