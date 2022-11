Kes maksab? ERR-i saateid rahastavad kõikvõimalikud huvilised kirikute nõukogust Saksa maksumaksjani

Pole saladus, et riigi rahastatava Eesti rahvusringhäälingu (ERR) eelarvest moodustab tüki lahter, mis täidetakse igal aastal n-ö sponsorluse korras. Tänavu aprillikuise seisuga on selleks määraks 1,5% ERR-i eelarvest ehk 731 611 eurot. Too number kasvab tõenäoliselt aasta lõpuks, ulatudes 800 000 lähedusse.