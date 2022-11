Ungari peaministri Viktor Orbáni sisering on EL-i toetuste abil ilmselt teeninud tohutu varanduse

Euroopa Komisjon ähvardas kärpida Ungarile määratud toetusi eelkõige sellepärast, et riik ei täida õigusriigi põhimõtteid. Ent peale selle nõuab EL ka läbipaistvust riigihangetes, mille kaudu riigi peaministri Viktor Orbáni lähiringkond on väidetavasti teeninud miljoneid eurosid. „See on unistus ja pettekujutelm, et Budapesti lubadustel EL-ile oleks mingitki tähendust,“ selgitas Helsingi ülikooli vanemteadur Katalin Miklóssy Soome rahvusringhäälingule.

Miklóssy sõnul on Ungari süsteem korruptsioonist sõna otseses mõttes läbi imbunud ning seetõttu on EL-i toetusraha kuritarvitamine Ungaris lokkava ulatusliku kuritegevuse osa.

Väikeärimehest miljardäriks

Budapestis asuva uuriva ajakirjanduse väljaande Direkt36 peatoimetaja András Pethő usub samuti, et peaministri 12-aastase võimuperioodi ajal on paljud Orbánile lähedased inimesed, näiteks tema sugulased ja sõbrad, tohutult rikkaks saanud. „Orbáni lähedased on saanud rikkaks, sest nende ettevõtted on saanud riigilt tõeliselt tulusaid lepinguid. Enamikku neist lepingutest on rahastatud kas osaliselt või täielikult EL-i vahenditest,“ selgitas Pethő Soome meediale.

Pethő sõnul on võimatu hinnata, kui palju EL-i vahendeid on täpselt Orbáni lähedaste pangakontodele liikunud. Ent kõnekas on näiteks fakt, et Ungari rikkaim mees Lőrinc Mészáros on Orbáni lapsepõlvesõber. Kunagi torumehena töötanud Mészárosele kuulub eri sektorites ligikaudu 40 ettevõtet ning Forbes hindab tema vara üle miljardi euro suuruseks. Sinna kuuluvad pangad, varahaldusfirmad, kindlustusfirmad, ehitusfirmad ja hotellid.

„Enne Orbáni võimuletulekut oli Mészáros oma kodukülas kohalik väikeärimees. Tänu riigilt saadud lepingutele on temast saanud Ungari üks rikkamaid inimesi, kui mitte rikkaim,“ sõnas Pethő. Direkt36 andmetel ongi avalikud vahendid Orbáni perekonda liikunud sageli just Mészárose ettevõtete kaudu.