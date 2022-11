VIDEO ja FOTOD | Tartus on 10 alajaama pingeta, Elektrilevi lubab taastada elektrivarustuse hiljemalt hommikuks

„Hetkel tehakse piirkonnas lülitamisi ja kui ruumid ventileeritud, saab vaadata, mis täpsemalt seal juhtus,“ kirjeldas olukorda Elektrilevi juhtimiskeskuse üksuse juht Hardi Puusepp. „Ei ole võimalik öelda, kui palju kliente on elektrita, kuid teame, et 10 alajaama on pingeta.“

Mitu poodi jäid elektrita

Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido märkis, et õnneks on poodidel võimekus sellises olukorras mitu tundi vastu pidada.

„Seal on vajalik võimekus, et turva- ja kassasüsteem töö säilitaksid. Ja külmikute jaoks on ka olemas selles mõttes lahendus, et nad hoiavad mitu tundi vajalikku temperatuuri,“ selgitas Miido Delfile.