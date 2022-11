VIDEO ja FOTOD | Elektrilevi taastas voolu enam kui 1400 Tartu majapidamises

Mitu poodi jäid elektrita

Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido märkis, et õnneks on poed võimelised sellises olukorras mitu tundi vastu pidama.

„Seal on vajalik võimekus, et turva- ja kassasüsteem töö säilitaksid. Ja külmikute jaoks on ka olemas selles mõttes lahendus, et nad hoiavad mitu tundi vajalikku temperatuuri,“ selgitas Miido Delfile. Miido lisas kella 19.45 paiku, et Ülejõe Coopi tuli elekter tagasi.