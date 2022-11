DELFI KIIEVIS | Välisminister Reinsalu kohtumisest Zelenskõiga: ta ütles, et ukrainlased võidavad selle sõja meie toel

Üheksa kümnendit tagasi korraldati Ukraina NSV-s tahtlikult näljahäda (tuntud kui „Holodomor“) - eesmärgiks sealse rahva allutamine nõukogude korrale. Surma sai vähemalt pea 4 miljonit inimest. Urmas Reinsalu (Isamaa) külastas täna ühes välisministrite delegatsiooniga Holodomori memoriaali. Mida meil 90 aastat hiljem sellest ajaloolisest tragöödiast õppust võtta on?

„Seda, et kui kurjus ei saa karistatud ja tõde ei pääse pinnale, siis on kurjusel oht end korrata,“ märkis Reinsalu Delfile. „Näeme, et toonane oli genotsiid ja ka praegu toimub Ukrainas genotsiid ukraina rahva vastu.“