Saksamaa soovitas Hiinal hakata kasutama läänes toodetud koroonavaktsiine

Keskvõimu meeleavaldused ei kõiguta

Miikael Raun

Protestilaine sütitas neljapäeval Kesk-Hiinas Ürümqi linnas toimunud kortermaja põleg, milles hukkus vähemalt kümme inimest. Usutakse, et inimestel ei lubatud põlevast hoonest koroonapiirangute tõttu lahkuda. Kohalik valitsus on seda eitanud. Hiina sotsiaalmeediasse on ilmunud mitmeid pilte Shanghaist, millel Ürümqi põlengu ohvreid mälestatakse. Pildid on nüüdseks kustutatud.

Hongkongi polütehnilise ülikooli sotsiaalteaduste professor Chung Kim-wah ütles Briti päevalehele The Guardian, et kuigi väikesemahulised kohalikud protestid on Hiinas praegu laialt levinud, ei ohusta need tõenäoliselt keskvalitsust. Ta eeldas, et valitsus kasutab rahulolematuse vähendamiseks nii piirangute leevendamist kui protestide mahasurumist.