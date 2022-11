Kes maksab tagasi eluasemelaenu, kui sinuga midagi juhtub?

SEB Balti riskikindlustuse 2020. aasta uuringus osalenust leidsid peaaegu pooled vastajatest, et vajaksid mingil hetkel elukindlustust. Kahjuks valitakse aga kindlustus pahatihti odavama kuumakse põhjal, teadvustamata, et see ei pruugi neile anda loodetud kaitset.

„Kõige tihemini tulebki ette olukordi, kus pikaajalisel haiguslehel olles tasub kindlustus kliendi eest laenu kuumakseid. Peamised põhjused pikaajalisel haiguslehel on seotud õnnetustega, mille käigus on tekkinud näiteks luumurrud, mis takistavad töötegemist, ning paranemisperiood võib osadel juhtudel olla lausa mitu kuud,“ selgitab SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali kindlustus- ja pensioninõustajate üksuse juht Katrin Laks. „Kahjuks juhtub ka kurbi sündmusi, kus laenuga kodu ostnud ema või isa raske haiguse tõttu elu kaotab. Pere jaoks on see ääretult raske nii emotsionaalselt, kuid võib-olla ka finantsiliselt. Inimest see küll tagasi ei too, kuid rahaliselt on sel juhul abi kindlustuskaitsetest, mis aitavad laenujääki pangale tagastada või seda vähendada.“

Laksi sõnul tundub enamasti laenuvõtjale õige valik õnnetusjuhtumi surmakindlustus, millest on rahaline tugi lähedastele tema surma korral. „Ent selle kindlustuse puhul toimub hüvitise maksmine vaid õnnetuse tagajärjel toimunud surmajuhtumite puhul ning haigusest tingitud lahkumise korral lähedased hüvitist ei saa. Meie andmete põhjal on keskmiselt kuni 10% surmade põhjuseks õnnetusjuhtumid ehk enamus surmadest on põhjustatud haigustest. Muuhulgas suureneb Eestis kahjuks iga aastaga infarktide, insultide ja pahaloomuliste kasvajatega seotud haigusjuhtude arv.“