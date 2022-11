Aasta kodanik on MTÜ Slava Ukraini käivitaja Johanna-Maria Lehtme

„Tänavune aasta kodanik Johanna-Maria Lehtme on kahtlemata lõppeva, Ukraina lipuvärvides aasta nägu,“ ütles aasta kodaniku nime välja kuulutanud siseminister Lauri Läänemets lisades, et seekordne kodanikupäev on eriline. „Lõppevat aastat on varjutanud Venemaa rünnak vaba Ukraina riigi ja selle inimeste vastu. Nende kuude jooksul oleme näinud, kui kiirelt ja efektiivselt tegutsesid meie vabaühendused ja vabatahtlikud selle nimel, et juba sõja esimestest päevadest aidata ukrainlasi nii nende kodumaal, aga toetades ka siia saabunud sõjapõgenikke. Kindlasti tuleb siinkohal tunnustada ka paljusid ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes riigile ja vabatahtlikele nõu ja jõuga appi tulid,“ ütles Läänemets.