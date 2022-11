VIDEO | Suursaadik Kaimo Kuusk: seitsme ministri visiit on suhteliselt enneolematu

Kuusk ütles, et see on üsna enneolematu, et nii mitme riigi välisministrid korraga Ukrainat väisavad.

Eesti on võtnud endale visiidis koordineeriva rolli, mida tähendab see Eesti saatkonnale Ukrainas? „See tähendab pea 24-tunniseid tööpäevi,“ ütles Kuusk ning lisas, et seitse ministrit sõdivasse riiki saada on „paras võimlemine“.

Kuusk ütles, et Kiievis on praegu turvaline, seda kuni õhuhäire tulekuni. „Loodame, et ei tule,“ ütles Kuusk.

Tema sõnul on Ukrainal vaja talveks varustust ja põhiliselt rahvusvahelise tribunali loomist kurjategijate vastutusele võtmiseks.

Vaata täpsemalt videost, mida suursaadik Kuusk rääkis ka NATO välisministrite kohtumisest Bukarestis.