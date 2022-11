VIDEO | Pekka Haavisto: NATO liikmesus on Soome ja Rootsi jaoks oluline, aga kindlat liitumise kuupäeva me veel ei tea

Haavisto sõnas, et ta on täiesti kindel, et Soome liitub järgmise aasta jooksul NATO-ga, kuid ei tahtnud veel kiirustada ennustama, kas see juhtub juba aasta alguses. Ta on suhelnud nii Ungari kui ka Türgi ametikaaslastega, kes on Haavistole öelnud, et küsimusega tegeletakse. „Aga kuupäevi me veel ei tea,“ ütles Haavisto.