FOTOD ÖISEST RONGIST | Põhja-Balti välisministrid sõitsid Kiievisse visiidile

Ühise visiidi korraldanud Reinsalu sõnul on ettevõtmise eesmärk tunnustada Ukrainat kangelasliku ja ennastületava jätkuva võitluse eest vabaduse ja demokraatia nimel. „Täna siin olles tahame Ukrainale kinnitada, et seisame solidaarselt nendega. Jätkame Ukraina toetamist sõjaliselt, majanduslikult ja poliitiliselt,“ sõnas Reinsalu.

„Saabunud talv saab Ukraina inimestele olema väga keeruline, sest Venemaa hävitab süstemaatiliselt tsiviilinfrastruktuuri, sealhulgas elektrijaamu. On tõeliselt märgiline, et alustasime Põhja-Balti kolleegidega oma visiiti Ukraina elektrienergiaettevõtte UkrEnergo peakorterist, mille süsteemid on saanud Venemaa sihiliku ja ebainimliku raketirahe all palju purustusi. Venemaa kasutab tsiviilelanike energiajulgeolekut relvana ja see on tõeliselt häbiväärne.“