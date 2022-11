VIDEO | „Kõik kardavad. Loodame vaid vaikust ja rahu.“ Okupeeritud Melitopoli tänavad on peaaegu inimtühjad

Sõja eel 154 000 elanikuga Melitopol on suurim Venemaa poolt okupeeritud linn Zaporižžja oblastis ja üldse suurim asula pärast okupeeritud Mariupoli, mis on tänavu venelaste kätte langenud ning siiani okupeeritud. Mõlemal pool rindejoont liikuvate kuulduste järgi võib Ukraina järgmise suure operatsiooni seas üritada just selle asula vabastamist. Praegu aga valitseb linnatänavatel ärev vaikus, ringi liiguvad üksikud inimesed. Viimasel ajal järjest sagedamini tulistamise all olev Enerhodari linn koos Zaporižžja tuumajaamaga asub siit vaid 120 kilomeetri kaugusel, ent Melitopoli tänavatel valitseb praegu vaikus, vahendab Reuters.