Bellingcat: Rootsis spionaaži eest vahistatud abielupaaril on Moskvas korter majas, kus elavad GRU töötajad

Varem on teatatud, et arvatavad Vene spioonid vahistati Stockholmi rikkas eeslinnas 22. novembril. Ajaleht Expressen avaldas ka nende nimed. Tegemist on 59-aastase Sergei Skvortsovi ja 58-aastase Jelena Kulkovaga, kes on Rootsis elanud alates 1997. aastast ja on lisaks Venemaa kodakondsusele saanud ka Rootsi oma. Stockholmi ringkonnakohtu andmetel tegelesid nad spionaažiga alates 2013. aastast, vahendab Meduza.