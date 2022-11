OTSEBLOGI | Zelenskõi: nädal võib tulla keeruline, Venemaa valmistab ette uusi lööke

Zelenskõi sõnul valmistavad terroristid ette uusi lööke ja kuni neil on rakette, nad ei rahune. Zelenskõi kutsus Ukraina kodanikke üksteist aitama.

„Aga meie võime üksteist aidata ja hoolitseda nende eest, kellel on kõige keerulisem, eakate inimeste eest, lastega perede eest, nende eest, kellelt sõda on võtnud kodu ja lähedased, meie vastastikune abi on üks terrorismivastase kaitse ja meie jõu elementidest,“ ütles Zelenskõi.