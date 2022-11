Venemaa terroristlikuks riigiks kuulutamata jätnud eurosaadikute ustele kleebiti plakatid verise näoga Putinist. Toom: see on imelik käitumine

Resolutsiooni poolt hääletas 494 saadikut, 58 oli vastu ja 44 jäi erapooletuks. Eesti saadikutest jäi erapooletuks ainult Keskerakonna eurosaadik Yana Toom, kes ütles Delfile, et temaga pole taolist intsidenti juhtunud ning tagakiusatuna ta end ei tunne. Küll aga märkis ta, et tema arvates on selline käitumine imelik.

„Ustele kleepimine on selline asi, et ma ei kujuta ette, et keegi mu kolleegidest käib seal kikivarvukil, et midagi kleepida. Ilmselt saadetakse oma assistente seda tegema, kuidagi imelik, aga eks parlament ongi ühiskonna läbilõige,“ ütles Toom.