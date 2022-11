Kersna kandideerib riigikokku hoolimata kiirtestide hanke kriminaalmenetlusest: tean, et ma pole teinud midagi valesti

Hiljuti rahandusministeeriumi väärteomenetlusest puhtalt välja tulnud Kersna ütles Delfile, et väärteo- ja kriminaalmenetlused on erinevad asjad. „Kriminaalmenetlus ei käi minu suhtes, vaid hanke läbiviimise üle. Väärteomenetlus käis minu kui kodaniku suhtes,“ sõnas ta ning lisas, et on jätkuvalt kindel, et ta ei teinud midagi valesti.