DELFI VILNIUSES | Reinsalu: ma ei usu, et meie sõnakus nafta hinnalae küsimuses liitlastele üllatusena tuleb

Euroopa Liidu suursaadikud kohtusid nii kolmapäeval, neljapäeval kui ka reedel, ent tulemuseni ei jõudnud. Enim muretsevad oma majanduse pärast Kreeka, Küpros ja Malta. Kas neid on võimalik ära rääkida, et jõuda Zelenskõi pakutud 30-40 euroni? Reinsalu: „Ma ei ütle, et see on tehtav selles mõttes, et see kindlasti juhtub. Saan öelda, et meie oleme andnud et on mõistlikum suund ja see on madalam suund.“