OTSEBLOGI | Elanikud lahkuvad Hersonist: „Meie naabruskond põles, see oli õudusunenägu“

Associated Press teatas, et veoautode, kaubikute ja sõiduautode rivi ulatus laupäeval Hersoni äärelinnas kilomeetri pikkuseks või pikemakski. Osadel olid küljes järelhaagised, veeti loomi ja muid asju.

Paljud tsiviilisikud olid õnnelikud, et nende linn on tagasi võidetud, kuid kurvastavad, et nad ei saa sinna jääda, vahendab AP.