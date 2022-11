Tugeva tsensuuri tõttu pääseb Hiina protestide kohta läbi vähe pilte ja videomaterjali, ent sellest vähesest, mis sotsiaalmeediasse jõudnud on, nähtub, et erimahulised protestid on levinud mitmetes ülikoolilinnakutes, aga ka suurtes linnades nagu Shanghai ja Peking. Muuhulgas nõutakse kommunistliku partei tagasiastumist ja lauldakse intenatsionaali.