VIDEO | Eesti-Läti piiril juhtunud avariis hukkus bussijuht ja sai viga üle 20 Ukraina sõjaväelase

Läti Delfi vahendab, et Läti politsei on alustanud kriminaalmenetlust seoses Ainažis juhtunud liiklusõnnetusega, mille käigus selgitatakse välja õnnetuse põhjus. Politsei sõnul on õnnetuse üheks võimalikuks põhjuseks halvad ilmastikutingimused. Ilmaolud sündmuskohal ei olnud tunnistajate sõnul kiita: sadas lund, nähtavus oli halb ja teedel esines libedust.