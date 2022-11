Kaja Kallas aasta mõjukaima tiitlist: tundub, et mind võetakse nüüd võrdsena

Valitsusjuht pälvis tänavu esikoha 100 positsioonist koosnevas iga-aastases Delfi ja Päevalehe mõjukate edetabelis. Toimetuse hinnangul on Kallas end tõestanud hea sõjaaja juhina: „Ta on jõuline, tema sõna maksab välismaal, teda kuulatakse ja kindlasti suudab ta end kriisiajal kehtestada ka kodumaal. Mõjukus ei tähenda siiski kõigile meeldimist: sõjaprintsess mõjub siseriiklikult kohati eemalseisvana ning jätab mulje, et ta ei saa Eesti rahvast aru.“

„Inimeste nimekirja panemine mõjukuse järgi on subjektiivne, kuid ikkagi on tore olla sel aastal 1. kohal ära märgitud,“ kirjutas peaminister ühismeedias. „Eriti tore on see seetõttu, et samal aastal, kui olin valimised võitnud Reformierakonna juht ja opositsiooniliider, helistati mulle seoses mõjukate nimekirjaga ja paluti köögirubriigiks küpsetada kook. Kui küsisin, kas teised erakondade esimehed teevad ka süüa, siis vastati, et ei, nendega on intervjuud. Kui palusin võrdset kohtlemist ja ka endaga intervjuud, siis seda ei sündinud, kuid samuti keeldusin ainsa naissoost erakonnajuhina kooki küpsetamast,“ meenutas Kallas.