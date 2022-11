President Karis: nälg ei tohi olla sõjarelv, aga Venemaa sellest ei hooli

„Nälg ei tohi olla sõjarelv. Ometi kannatavad miljonid inimesed üle maailma Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tagajärgede tõttu. Venemaa raketirünnakud, Ukraina sadamate blokaad, mineeritud põllud ja toidutootmise häirimine süvendavad ülemaailmset toidupuudust ja nälga,“ rõhutas president Alar Karis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi humanitaaralgatuse „Grain from Ukraine„ avaürituse videopöördumises.

„Ukraina mäletab surmavat näljahäda ehk holodomori, mis võttis miljonitelt inimestelt elud. Stalini poliitika loodud totalitaarne süsteem püüdis kustutada mälestusi näljahädast ja selle ohvritest. Ometi Ukraina mäletab ning maailm mäletab. Oma vabaduse, suveräänsuse ja iseseisvuse kaitsmise kõrval jätkavad ukrainlased mujal maailmas nälja tõttu kannatavate inimeste abistamist,“ sõnas president Karis.

Riigipea tervitas täna käivitatud Ukraina presidendi humanitaaralgatust toidukriisi leevendamiseks Aafrikas ja Aasias ning kinnitas, et Eesti koos teiste partneritega toetab seda, et aidata neid, kes on silmitsi näljaga. „Siiski teame, et kõige tõhusam viis toidukriisi leevendamiseks ja nälja vähendamiseks on lõpetada Venemaa agressioon Ukraina vastu,“ sõnas president Karis.

Välisministeerium on otsustanud toetada täna alguse saanud Ukraina vilja-initsiatiivi 50 000 euroga. Ukraina humanitaaralgatuse eesmärk on üleilmse toidukriisi leevendamine läbi viljaekspordi abivajavatele riikidele. „ÜRO Musta mere teravilja algatusel on oluline roll, et toiduained jõuaksid Euroopa Liidu solidaarsuskoridoride kõrval haavatavate inimeste ja riikideni üle kogu maailma,“ sõnas riigipea.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi soovib humanitaaralgatusega „Grain from Ukraine„ saata Ukrainast teele viljalaevad Aasia ja Aafrika riikidesse, kus on kõige suurem vajadus täiendava abi järele, et leevendada paljude inimeste toidupuudust.