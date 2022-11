Transpordiamet hoiatab: teedel on väga suur libeduseoht

Tänase päeva jooksul on alates Lõuna-Eestist põhjaranniku suunas levinud tihe lumesadu. Saju tõttu on teekatted pea kõikjal lumised ja teedel on väga suur libeduseoht. Alates Tallinnast Ida-Eesti suunas on teed valdavalt niisked ning sinna jõuab sadu hiljem.