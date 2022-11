Isamaa fraktsioon nõuab Kõlvartilt täiendavat selgitust pronkssõduri eemaldamise kommentaarile

Eelmisel nädalal ütles Riia linnapea Mārtiņš Staķis intervjuus Leedu rahvusringhäälingule, et kui Vilniuse linnapea julgustas teda Läti pealinnas punamonumente maha võtma, siis Tallinna linnapea ütles, et punamonumendi teisaldamine oli Eesti või vähemalt Tallinna ajaloo halvim otsus. Kõlvart ütles, et tema pole sellist lauset öelnud, aga jäi oma arvamuse juurde, et pronkssõduri teisaldamist oleks võinud korraldada rahumeelselt ja eskalatsioonita.