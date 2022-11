Ukraina õhujõudude teatel oleks võimalik kogu riik kiiresti vabastada. Oluline lünk on aga täitmata

Õhujõudude esindaja Juri Ignat rõhutas, et selleks on lennukid – ja neid vajab Ukraina täna hädasti.

„Otseloomulikult on meil tarvis lennukeid. Väga raske on tegutseda ilma NATO kaasaegsel tehnoloogial põhinevate lennukiteta, eriti laia relvavalikuta, mis on näiteks USA hävitajatel F-15, F-16. Taoline relvavalik teeks võimalikuks väga kiiresti ellu viia kõik meie unistused ehk meie okupeeritud alade vabastamise,“ ütles Ignat.