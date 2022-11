VIDEO | Kes võidab? Alar Karis proovib presidendi väitlusturniiri finaalis kohtunikutööd

President Alar Karise sõnul on argumenteerimisoskus vajalik igal elualal ja ametis, mistõttu on oluline, et faktiteadmiste omandamise kõrval saavad noored ennast proovile panna ka väitluskunstis. „Väitlusturniir on hea võimalus harjutada, kuidas seista oma ideede ja seisukohtade eest ning teha oma hääl ühiskonnas paremini kuuldavaks,“ ütles president Karis Tallinna Inglise Kolledžis ja Tallinna Reaalkoolis toimuva võistluse kohta. „Kindlasti muudab väitluse tulisemaks noori endid otseselt puudutav teema ja seekord on see tõesti selline, kus kõlavatest argumentidest peaksid ka otsustajad järeldusi tegema.“