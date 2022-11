FOTOD | Jõuluootus alaku! Tallinna Raekoja platsil avati jõuluturg ja ehiti kuusepuu

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul on Tallinna vanalinn ja ka jõuluturg pälvinud tähelepanu kõikjal maailmas ning valitud ka 2019. aastal Euroopa parimaks jõuluturuks. „Imeilus tuledesäras kuusk koos jõuluturu ja Eesti rahvakultuurist inspireeritud kultuuriprogrammiga loovad Raekoja platsi suurepärase õhkkonna, kus jõuluootus koheselt hinge poeb,“ ütles Haukanõmm. „See on üks põhjustest, miks jõuluturu külastamine on populaarne meie inimeste seas, olenemata vanusest, ning meelitab siia hulgaliselt välisturiste. Jõuluaeg pakub palju positiivseid emotsioone, hingerahu ning paneb nägema meie ümber kõike seda, mis päriselt oluline.“