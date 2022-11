ASUS toob turule täiesti uue Zenbook Pro 14 Duo OLED sülearvuti

Tõeliselt võimsa Zenbook Pro 14 Duo OLED on Intel® Evo™ sertifikaadiga seade, mis võimaldab loovatel kasutajatel oma võimeid maksimaalselt ära kasutada. Sülearvutit pakutakse kuni 12. põlvkonna Intel® Core™ i9-12900H protsessori ja tippklassi NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti graafikakaardiga. Mõlemat jahutatakse parima jõudluse tagamiseks ASUS IceCool Plusi tehnoloogia abil, mida toetab uuenduslik AAS Ultra mehhanism, mis aitab korpust tõhusalt õhutada ja kallutab ka järgmise põlvkonna puuteekraani ScreenPad™ Plus mugava nurga alla, tagades seega sujuva ja kaasahaarava visuaalse kogemuse.

Kõige nõudlikumale kasutajale mõeldud Zenbook Pro 14 Duo OLED jätab oma rivaalid varju, pakkudes tippmonitoride tasemel visuaalide jaoks 2,8K OLED HDR 16:10 Dolby Vision®-i puuteekraani. Põhiekraanil on sujuv 120 Hz värskendussagedus, PANTONE’i valideeritud värvitäpsus ja kinoklassi 100% DCI-P3 värvigamma.

Järgmise põlvkonna ScreenPad Plus

Zenbook Pro 14 Duo OLED-i järgmise põlvkonna ScreenPad Plus on 12,7-tolline sekundaarne puuteekraan, mis toetab ka kõige uuemaid ülitäpseid puutepliiatseid, näiteks ASUS Pen 2.0. Lisaekraani kallutusmehhanism on täielikult ümber kujundatud, aidates seeläbi luua uudse AAS Ultra süsteemi, mis suudab ScreenPad Plusi tagaosa kuni 20 mm võrra kergitada, saavutades kaldenurgaks 12°. Uudne süsteem asetab ScreenPad Plusi ideaalse vaatenurga alla, võimaldades seda mugavalt kasutada tandemis põhiekraaniga. Niisamuti parandab uus süsteem seadme jahutust, võimaldades 38% suuremat õhuvoolu kui eelmise põlvkonna puhul.