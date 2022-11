Brasiilias avas relvastatud isik kahes koolis tule. Tulistaja on vabaduses

Ameti esindaja Márcio Celante ütles, et riigikoolis pääses tulistaja pärast luku lõhkumist õpetajateruumi, kus haavas üheksat õpetajat ja tappis kaks. Kolmanda hukkunu isik ei ole veel selge.

Tulistaja on endiselt vabaduses. Ta oli katnud oma näo, mistõttu on tema isiku tuvastamine raskendatud, ütles Celante. Ta lisas, et politsei uurib, kas tulistajal oli kaasosalisi.