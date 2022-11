Kanye West kandideerib USA presidendiks ja kutsus Donald Trumpi oma asepresidendiks. Trump olevat Kanye läbi sõimanud

Ye kuulutas oma kampaania välja neljapäeval sotsiaalmeediasse postitatud videopöördumistega. Neist esimeses, mille pealkiri oli „Ye24“, väitis ta, et kutsus USA endise riigipea Donald Trumpi oma asepresidendiks, mis olevat endist presidenti „häirinud“. Donald Trump on peale Ye ainus, kes oma valimiskampaania juba välja on kuulutanud.

„Asi, mis Trumpi kõige rohkem häiris, on see, et ma palusin tal saada oma asepresidendiks,“ ütles Ye. „Aga ma arvan, et see oli nende asjade nimekirjas, mis tema jaoks ootamatuna tuli, madalamal kohal. [Rabavam] oli tõsiasi, et astusin sisse intelligentsusega,“ lisas Ye.