Lauri Läänemets luges meediast, et Kaja Kallas ei toeta tema kandidaati PPA juhi kohale

„Seda, et Reformierakonna fraktsioon siseministri kandidaati PPA juhi kohale ei toeta lugesime siseministriga täna ennelõunal meedia vahendusel,“ ütles ministri nõunik Vootele Päi. Tema sõnul oli seni teada, et Reformierakonna fraktsioonis on Kommusaare kohta küsimusi ning et kandidaadiga soovitakse kohtuda.