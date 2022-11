„Helistati, öeldi, et tabamuse sai maja, viiekordne. Ma ei arvanud, et see on meie maja. Hiljem helistati ja küsiti, kas dokumendid on kaasas. Mina ütlesin, et ei ole. „Tagasi tulla ei ole kuhugi,“” meenutab Diana telefonivestlust, pärast mida sai selgeks, et tema kodu enam ei ole. Diana vaatab maja, püüab emotsioone tagasi hoida, aga ei õnnestu, silmis on pisarad.