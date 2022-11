„Kui ma nendega mõnikord räägin – ma räägin mõnedega nendest telefoni teel, otse poistega –, igal juhul olen ma rääkinud nendega, kes on mind isegi hämmastanud oma meeleoluga, oma suhtumisega asjasse. Nad ei oodanud neid kõnesid minult. Samuti emade kaudu, muide, on neid kõnesid olnud. Annavad mulle täieliku aluse rääkida sellest, et nad on kangelased, see on tõsi,“ lausus Putin.