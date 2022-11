VIDEO | Kliimaaktivistid liimisid end Berliini lennurajale. „Mind ajab marru, et me peame seda tegema.“

Keskkonnaaktivistid Last Generation kutsusid avalikkust üles lõpetama lennukiga reisimise ja valitsust lõpetama lennureiside toetamist rahaliselt. Üritusel osalenud meeleavaldajad kas liimisid end asfaltile või sõitsid jalgratastega mööda lennuradasid. „Mind ajab nii paganama marru, et me peame seda tegema. Valitsus üritab seda tulekahjut kustutada ühe klaasi veega. Ja viimasel ülemaailmsel kliimatippkohtumisel, COP27, andsid vaid tühjasid lubadusi,“ ütles üks asfaldil protestija.