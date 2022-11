The Spectator: Hiina ja NATO vahel on mitteametlik kokkulepe sõja vaos hoidmiseks Ukrainas

Briti ajaloolane ja ajakirjanik Owen Matthews kirjutab ajakirjas The Spectator, et Hiina sekkumise tõttu pani USA käe ette tehingule, mille raames oleks Poola andnud Ukrainale märtsis Nõukogude päritolu hävitajad MiG-29. Lisaks sellele on alates septembrist viinud Hiina välisministri Wang Yi isiklik diplomaatia NATO ja USA-ga haruldase avaliku üksmeeleni Venemaa asjus, mis väljendus selles, et Hiina president Xi Jinping ütles G20 tippkohtumisel, et maailm „peab ära hoidma tuumakriisi Euraasia kontinendil“.