Kreditex: Laen aitab neid, kes teavad, miks nad seda vajavad

Miks valitseb ühiskonnas arusaam, et laenuäris teenitakse suuri summasid üksnes tänu inimeste pisaratele?

Kreditexil on tuhandeid rahulolevaid kliente, kes parandavad oma elujärge ja viivad oma unistusi ellu laenu abil. See on mõistlik ja ühiskonnas tunnustust leidnud viis teha suuremaid otsuseid siis, kui selleks on laenuvõtja jaoks parim aeg.

Rahulolu on vastastikune, sest laenuandja teenib tulu üksnes tänu maksevõimelistele klientidele. Kreditexi portfellis on probleemsete klientide osakaal ligikaudu 1% ja äri tugineb sisuliselt kogu ulatuses inimeste õnnestumisele.

Paraku pälvivad laenuandjad tähelepanu, kui probleemsete laenude tagatised realiseeritakse. Kuidas seda õnnestuks vältida?

Laenuäris tuleb arvestada, et klient suudab ja tahab põhiosa ning intressid õigeaegselt tasuda. Rahal on paraku hind ning seda peab tasuma ka laenuandja. Enamus Kreditexi klientidest on tublid ja kohustuslikud ning tasuvad oma kuumakseid õigeaegselt, tänu millele oleme suutnud edukalt tegutseda alates 2009. aastast. Paljud kliendid pöörduvad uuesti laenutaotlustega meie poole, et täita oma uusi unistusi või eesmärke.

Laenutagatiste realiseerimine ei ole kummagi poole huvides, aga mõnikord seda ikkagi juhtub. Ka siis on kõige tähtsam osapoolte koostöö: soovitame laenuvõtjal pöörduda laenuandja poole, et koos leida lahendus.

Kas ja kuidas võivad lepingupartneriks sattuda inimesed, kes ei ole krediidivõimelised ja kellele ei tohiks üldse laenu anda?

Kindlasti on olukordi, kus vaatamata põhjalikule tausta kontrollile saab laenu keegi, kes ei peaks seda saama, vaid peaks oma mured ja unistused lahendama teisiti. Kui inimene muutub maksevõimetuks laenu tagastamise ajal, pole seda kahjuks võimalik ette näha.