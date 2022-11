OTSEBLOGI | Zelenskõi: igasugused lahendused, mis ei näe ette Krimmi vabastamist, on ajaraiskamine

Zelenskõi ütles intervjuus ajalehele Financial Times, et on valmis arutama ka Krimmi mittesõjalise tagasisaamise variante.

„Ma mõistan, et kõik on olukorra ja selle üle, mis saab Krimmist, kimbatuses. Kui keegi on valmis pakkuma meile tee Krimmi okupatsioonist vabastamiseks mittesõjalisel teel, olen ma ainult selle poolt... Kui lahendus (ei näe ette) okupatsioonist vabastamist ja (Krimm) jääb Vene Föderatsiooni osaks, ei peaks keegi sellele oma aega raiskama. See on tühi ajaraiskamine,“ ütles Zelenskõi.

Financial Times kirjutas, et mõned lääneriigid on mures, et igasugune Ukraina katse Krimm okupatsioonist vabastada võib viia ohtliku eskalatsioonini Venemaa poolt kuni tuumarelva kasutamiseni.

Oma igaõhtuses videopöördumises ütles Zelenskõi, et Ukraina sõjaväelased hoiavad peamisi rindejooni kõigil suundadel ja mõnedel valmistuvad edasiliikumiseks.