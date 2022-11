Vladimir Putin: hinnalae seadmine Venemaa naftale toob kaasa tõsised tagajärjed

„Vladimir Putin rõhutas, et sellised sammud on vastuolus turusuhete põhimõtetega ja toovad suure tõenäosusega kaasa tõsiseid tagajärgi globaalsele energiaturule,“ seisab Kremli avalduses.

G7 riikide seas käib arutelu, kas ja milline hinnalagi seada Venemaalt tulevale toornaftale. Euroopa Liidus on välja pakutud, et hinnapiir peaks olema 65–70 dollarit barreli eest. Reuters kirjutas eile, et sellise hinnalae vastu seisavad nii Poola, Leedu kui ka Eesti, kes usuvad, et 65–70 dollarit barreli eest jätaks Venemaale kätte liiga suure kasumi. Venemaa tootmiskulud jäävad 20 dollari ringi.