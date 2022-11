Prantsuse seadusandjad võtsid vastu abordiõiguse põhiseadusesse lisamise eelnõu

Naistel on Prantsusmaal olnud seaduslik õigus abordile alates 1974. aastal vastu võetud seadusest, mida on hiljem korduvalt muudetud. Viimati uuendati seadust veebruaris, kui juurdepääsu abordile pikendati 14. rasedusnädalani. Varem võis aborti teha kuni 12. nädalani.

Prantsusmaa vasakpoolsete ja tsentristlike parteide sõnul on abordiõiguse muutmine põhiseaduslikuks õiguseks vajalik, et parempopulistidel ei õnnestuks õigust tühistada. Parlamendisaadikud ütlesid, et USA ülemkohtu juunis tehtud otsus abordiõiguse ära võtmise osas näitas vajadust uute sammude järele.

Abordiõigus on Prantsusmaal laialdasemalt aktsepteeritud, kui Ameerika Ühendriikides ja paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. Ligikaudu 83% prantslastest on rahul sellega, et abort on seaduslik, näitas rahvusvahelise uuringufirma Ifop juulis tehtud küsitlus. 81% küsitlusele vastanutest toetas põhiseadusesse abordiõiguse lisamist.