Perearst Karmen Joller liitus Reformierakonnaga ja kandideerib riigikokku

„Kandideerin, sest minu jaoks on oluline, mismoodi Eesti riiki juhitakse. Ma tahan olla kasvõi üks väike gramm kaalukausil, mis kallutab meid rohkem teadmistel ja kompetentsil põhineva juhtimise poole,“ sõnas Joller.

Ta ütles, et soovib seista sellise tervishoiu eest, mis võimaldab meedikutel ilma pingutusteta teha oma tööd südamega ja kvaliteetselt, sest siis tunnevad end turvaliselt ka patsiendid.

„Mulle teeb väga muret tervist kahjustava väärinfo peaaegu pidurdamatu levik Eestis. Leian, et aeg on algatada selleteemalised arutelud nii ühiskonnas kui ka riigi juhtimistasanditel,“ märkis Joller.

Reformierakonna juhi Kaja Kallase sõnul on Karmen Joller erakonna ridadesse oodatud ja vajalik täiendus. „Koroonakriisi ajal nägime, kui vajalik on, et meie suurepärased arstid osaleksid lisaks igapäevatööle ka avalikus debatis. Karmen Joller oli üks neid, kelle väljaütlemised teaduspõhise meditsiini toetuseks aitasid kindlasti päästa Eesti inimeste elusid ja tervist.“