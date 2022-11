VIDEO | Haigushüvitis põhjustab valitsuses pingeid. Sotsid suruvad plaani läbi Keskerakonna ja EKREga?

Koroonakriisi ajal otsustas valitsus, et riik maksab haigushüvitist juba alates teisest haiguspäevast. See kord lõpeb käesoleva aastaga, edaspidi makstakse haigushüvitist taas alates neljandast päevast.

Peterson on juba pikemat aega rääkinud, et see pole mõistlik - hüvitist peaks ikkagi maksma teisest haiguspäevast. Ta on üritanud koalitsioonipartnerite tähelepanu sellele juhtida, ent pole positiivset tagasisidet saanud.

Tänagi nentis ta, et Isamaa hääletas arutelu ajal vastu, tõenäoliselt sama seisukoht ka Reformierakonnal. „Aeg tiksumas miinuses. Partnerid venitavad,“ lausus ta.

Petersoni sõnul oleks aga vana korra taastumisel negatiivsed tagajärjed, mis annaks viirustehooajal ettevõtetele löögi. Tema ei usu, et keegi süsteemi ära kasutaks. Ta viitas, et nii ehk naa on kas või üheks päevaks koju jäämine töötaja jaoks kallis, selle eest ei maksta hüvitist.

Opositsioonis olev Keskerakond algatas mõni aeg tagasi eelnõu, et säilitada ajutine haigushüvitiste maksmise kord tähtajatuna. Peterson sõnas, et kui koalitsioon olukorda ei lahenda, siis võib just Keskerakonna eelnõu teoks saada. Ta viitas, et sotsid toetaks opositsiooni. Kui ka EKRE plaani taga, oleks siis hääled koos.

Pikemalt juba intervjuus.