Veekindel GORE-TEX selga ja jalga – parim valik meie talve

Varem olid veekindlad rõivad ja jalanõud kummist, PVCst või muust materjalist, mis ei lasknud õhku läbi ja ajasid vähemagi liigutamise juhul kohe higistama. Liigne soe õhk ei suutnud materjali läbida ja kogunes selle alla. Nii sai selle kandja ikkagi märjaks – iseenda tekitatud niiskusest.

Kuidas saab 100% veekindel asi õhku läbi lasta?

Gore-Tex on veekindel membraan, mille tihedus on seatud selliselt, et vesi sisse ei mahuks, kuid õhk pääseks liikuma. 1 cm² Gore-Tex materjalil on 3,5 miljardit poori, mis on 20 000 korda väiksemad kui veetilk, kuid 700 korda suuremad kui veeauru molekul. Nii pääseb õhk seest välja, kuid vesi väljast sisse mitte.

Gore-Tex kui preemium-märgis

Gore-Texi tootja Gore on seadnud kõrged kvaliteedistandardid, millisel juhul lubatakse konkreetsel rõival või jalanõupaaril Gore-Texi kasutada. Enne heakskiitu soovivad nad toodet ise näha, katsuda, testida ja veenduda selles, et toote teised komponendid ning see tervikuna kuulub preemium klassi. Niisiis on Gore-Tex membraani olemasolu tootel meile kui tarbijatele lisakinnituseks, et tegemist on funktsionaalse preemiumkaubaga.

SNICKERS WORKWEAR PREEMIUM GORE-TEX TALVEJOPE kõikide lisadega – tule proovisõidule!

Tõeliselt hea talvejope saamislugu on pikk ja ainukordne. Tänase tulemuse taga on üle 45 aasta pühendumist, katsetamist ja palju tööd. Snickers Workwear 37,5®tehnoloogiaga Gore-Tex talvejope on tõeline elamus nii kehale kui silmale. Lisaks veekindlusele, tõhusale 37,5® soojustustehnoloogiale, hingavusele on selle disain erakordselt hästi õnnestunud. See istub selga nagu valatult! Proovi järgi – vau-efekt on garanteeritud.

Eelpainutatud käised, venivad paanid abaluudel, eest kõrgem ja tagant madalam jope serv, eriti hästi ümber kaela hoidev kõrge krae, mugav ning nägus kapuuts on vaid mõned nüansid, mis panevad selle talvejope liikuma koos sinu kehaga.

Enneolematult pehme Gore-Tex