Kreml: Ukraina saab elanike kannatused lõpetada, täites Venemaa nõudmised

„Sõjaline erioperatsioon täidab oma ülesaneid. Lööke sotsiaalobjektide pihta ei ole olnud ega ole. Sellele pööratakse erilist tähelepanu,“ lausus Peskov. „Aga mis puudutab sihtmärke, mis on otseselt või kaudselt seotud sõjalise potentsiaaliga, siis need kuuluvad vastavalt löökide alla.“

Peskovile tsiteeriti president Vladimir Putini sõnu selle kohta, et tsiviilelanikkond ei peaks tulelöökide ega lahingutegevuse tõttu kannatama.

„Ukraina juhtkonnal on kõik võimalused viia olukord normaalsesse rööpasse, on kõik võimalused reguleerida olukord sellisel viisil, et täita Vene poole nõudmised ja lõpetada vastavalt kohaliku elanikkonna kõik võimalikud kannatused,“ teatas Peskov.