KOGEMUSLUGU | 49-aastane Anneli: leidsin unerohule loodusliku alternatiivi, mis toimib!

Miks ma eelistan unetablettidele looduslikku CBD õli?

Mind hakkas huvitama, kas unerohuga tekivadki sellised kõrvalmõjud või mis on siiski pideva unetuse vastu parim ravim. Otsisin internetist teaduslikke uuringuid unetablettide kasutamise kohta ja suureks üllatuseks leidsin, et unerohtu tulekski tegelikult ainult lühikest aega kasutada ning see sobib näiteks ajutise lennuväsimuse korral. Tugevate kõrvalmõjude tõttu ei soovita meditsiinispetsialistid aga üldse unehäirete pikemaajaliseks raviks unetablette. Ühes läbiviidud uuringus katsetati 90 inimese peal unerohtude mõju pideval kasutamisel ja sealt selguski, et enamikul esines mäluprobleeme, segadustunnet, parasomniat, depressiooni ning isegi kahjustusi siseelundkonnale. Vähemalt ma pole ainuke! Meditsiiniväljaannetes kirjutati ka, et eriti ohtlik võib unetablettide kasutamine olla vanemate inimeste jaoks, kellel võib see suurendada dementsuse ja vähi riski.