Politico: USA kardab, et Venemaa võib Ukrainas keemiarelvi kasutada

USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ametiisikud on andnud hinnangu, et Venemaa president Vladimir Putin võib kõigepealt kasutada Ukrainas keemiarelvi, enne kui läheb välja tuumavastasseisule NATO-ga, kui tema väed Ukrainas edutud on, teatab Politico kuuele informeeritud allikale viidates.